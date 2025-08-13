Экс-руководитель пермского оборонного завода перешел в строительный бизнес

Бывший гендиректор Пермского порохового завода Марк Гершевич возглавил томскую строительную компанию «СМУ-33». Об этом свидетельствуют данные сервиса «СПАРК-Интерфакс».
«Марк Гершевич, ранее занимавший пост генерального директора ФКП „Пермский пороховой завод“, стал руководителем томского ООО „СМУ-33“. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 12 августа. Компания, созданная в 2002 году, специализируется на разработке строительных проектов и ранее получала госзаказы на реконструкцию объектов в Томске. В 2024 году организация показала выручку в 18,8 млн рублей», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».
Гершевич возглавлял Пермский пороховой завод с июля 2009 года, но был освобожден от должности в 2011 году Минпромторгом РФ в связи с утратой формы допуска к сведениям, составляющим гостайну. Незадолго до расторжения контракта против него было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, однако впоследствии преследование прекратили.
После ухода с оборонного предприятия бизнесмен занимался различными проектами, включая московский общепит. В настоящее время он также является совладельцем томской компании «Триград», занимающейся управлением недвижимостью.
