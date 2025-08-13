Бывший нападающий челябинского «Трактора» Игорь Скороходов установил личный рекорд, выловив 68-килограммового сома в Рыбинском водохранилище на реке Волга. Об этом он рассказал в соцсетях, поделившись впечатлениями от борьбы с трофейной рыбой.
«Надо ли что-то говорить… 68 килограмм вес, 2,5 часа борьбы, море эмоций! Давно мечтал о таком улове, руки до сих пор болят. Снасть выдержала. Это новый рекорд, но будем двигаться дальше», — написал Скороходов на своей странице в «ВКонтакте».
По его словам, отпускать трофейную добычу он не стал. При выуживании сома сильно поранили багром.
Скороходов выступал за «Трактор» в сезоне 2004-2005, а также играл за «Северсталь», «Витязь», «Югру», «Салават Юлаев», новокузнецкий «Металлург» и «Ладу». В 2018 году он объявил о завершении спортивной карьеры, но, судя по всему, нашел новое увлечение. Его улов впечатлил не только любителей, но и профессионалов — такие крупные сомы попадаются довольно редко.
Ранее депутат Госдумы из Магнитогорска Станислав Наумов показал подписчикам кадры, на которых он демонстрирует внушительных размеров выловленную рыбу. Так депутат проводит отпуске на Камчатке, ловя минтай и камбалу.
