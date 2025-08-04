Депутат Госдумы из Магнитогорска (Челябинская область) Станислав Наумов показал подписчикам кадры, на которых он демонстрирует внушительных размеров выловленную рыбу с Камчатки. Фотографии Наумов разместил в своем аккаунте в соцсетях.
«На рыбалке в отпуске на Камчатке», — подписал фотографии Наумов. На снимках он на лодке с удочкой в руке демонстрирует трофеи. Судя по всему, поймал депутат 40-50 сантиметрового минтая и 30-40 сантиметровую камбалу.
Наумову 52 года. В Госдуме он входит во фракцию ЛДПР, занимая пост первого заместителя руководителя фракции. Наумов известен яркими высказываниями и неожиданными поступками. Так, в июне он подарил главе Минспорта Михаилу Дегтяреву гуся.
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