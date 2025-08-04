Челябинский депутат Госдумы Наумов в отпуске занялся рыбной ловлей на Камчатке. Фото

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Станислав Наумов, как и другие депутаты, находится в отпуске
Станислав Наумов, как и другие депутаты, находится в отпуске Фото:

Депутат Госдумы из Магнитогорска (Челябинская область) Станислав Наумов показал подписчикам кадры, на которых он демонстрирует внушительных размеров выловленную рыбу с Камчатки. Фотографии Наумов разместил в своем аккаунте в соцсетях.

«На рыбалке в отпуске на Камчатке», — подписал фотографии Наумов. На снимках он на лодке с удочкой в руке демонстрирует трофеи. Судя по всему, поймал депутат 40-50 сантиметрового минтая и 30-40 сантиметровую камбалу.

Наумову 52 года. В Госдуме он входит во фракцию ЛДПР, занимая пост первого заместителя руководителя фракции. Наумов известен яркими высказываниями и неожиданными поступками. Так, в июне он подарил главе Минспорта Михаилу Дегтяреву гуся.

Станислав Наумов поймал крупного минтая
Станислав Наумов поймал крупного минтая
Фото:
Еще одним трофеем депутата стала камбала
Еще одним трофеем депутата стала камбала
Фото:

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Депутат Госдумы из Магнитогорска (Челябинская область) Станислав Наумов показал подписчикам кадры, на которых он демонстрирует внушительных размеров выловленную рыбу с Камчатки. Фотографии Наумов разместил в своем аккаунте в соцсетях. «На рыбалке в отпуске на Камчатке», — подписал фотографии Наумов. На снимках он на лодке с удочкой в руке демонстрирует трофеи. Судя по всему, поймал депутат 40-50 сантиметрового минтая и 30-40 сантиметровую камбалу. Наумову 52 года. В Госдуме он входит во фракцию ЛДПР, занимая пост первого заместителя руководителя фракции. Наумов известен яркими высказываниями и неожиданными поступками. Так, в июне он подарил главе Минспорта Михаилу Дегтяреву гуся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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