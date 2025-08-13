Шоколад подешевел на 4,3% в Курганской области
В Курганской области за июль подорожал шоколад, какао, лимоны и другие товары. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловкстата.
«Прирост (снижение) цен на отдельные виды продовольственных товаров на конец июля 2025 года, в процентах к предыдущему месяцу. Лимоны подорожали на 4,4%, шоколад на 4,3%, апельсины 3,8%, какао 3,6% колбаса копченая и полу-копченая на 3,4. Подешевели: лук на 4,7%, огурцы на 35,4%, свекла 22,5%», — рассказали нам.
Ранее URA.RU сообщало, что капуста возглавила рейтинг самых подешевевших овощей за августа. Она подешевела на 9,9%.
Прирост (снижение) цен на отдельные виды продовольственных товаров в Курганской области
