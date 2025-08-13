13 августа 2025

В Курганской области подорожал шоколад и какао. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоколад подешевел на 4,3% в Курганской области
Шоколад подешевел на 4,3% в Курганской области Фото:

В Курганской области за июль подорожал шоколад, какао, лимоны и другие товары. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловкстата.

«Прирост (снижение) цен на отдельные виды продовольственных товаров на конец июля 2025 года, в процентах к предыдущему месяцу. Лимоны подорожали на 4,4%, шоколад на 4,3%, апельсины 3,8%, какао 3,6% колбаса копченая и полу-копченая на 3,4. Подешевели: лук на 4,7%, огурцы на 35,4%, свекла 22,5%», — рассказали нам.

Ранее URA.RU сообщало, что капуста возглавила рейтинг самых подешевевших овощей за августа. Она подешевела на 9,9%.

Прирост (снижение) цен на отдельные виды продовольственных товаров в Курганской области
Прирост (снижение) цен на отдельные виды продовольственных товаров в Курганской области
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области за июль подорожал шоколад, какао, лимоны и другие товары. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловкстата. «Прирост (снижение) цен на отдельные виды продовольственных товаров на конец июля 2025 года, в процентах к предыдущему месяцу. Лимоны подорожали на 4,4%, шоколад на 4,3%, апельсины 3,8%, какао 3,6% колбаса копченая и полу-копченая на 3,4. Подешевели: лук на 4,7%, огурцы на 35,4%, свекла 22,5%», — рассказали нам. Ранее URA.RU сообщало, что капуста возглавила рейтинг самых подешевевших овощей за августа. Она подешевела на 9,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...