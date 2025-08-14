В Ростове-на-Дону беспилотник атаковал многоквартирный дом

Из-за атаки БПЛА несколько многоквартирных домов получили повреждения. На место выехали оперативные службы. Предварительно, есть один раненый житель. Информация по пострадавшим уточняется. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

