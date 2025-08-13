Арестованный директор департамента имущества Нефтеюганска попал в больницу

Арестованный директор департамента имущества Нефтеюганска Шамиль Майранов был госпитализирован после внутреннего кровотечения, его вывезли из СИЗО в городскую больницу. Об этом URA.RU сообщил его отец Арсен Майранов.
«У него случилось кровотечение на нервной почве, ему провели операцию. Все это время его охраняли и водили в наручниках, пристегнутым к охраннику. На следующей недели его должны будут выписать», — рассказал родственник. Он также добавил, что несмотря на обстоятельства — Майранов младший вернется в СИЗО, так как его арест продлили на четыре месяца.
Ранее URA.RU писало, что Майранов и еще один фигурант, руководитель «Спецкоммунсервиса» Максим Федоров, были задержаны 4 апреля по делу о продаже муниципальных активов по заниженным ценам. Федорова позднее освободили из СИЗО, а Майранову мера пресечения осталась без изменений. Расследованием занимаются прокуратура, следственные органы и ФСБ. Родственники и близкие Майранова настаивают, что он не был ключевой фигурой в принятых решениях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!