Фигуранта дела о продаже активов мэрии в ХМАО выпустили из СИЗО

Фигуранта дела о продаже активов мэрии Нефтеюганска (ХМАО) — руководителя муниципальной конторы по содержанию и ремонту дорог «Спецкоммунсервис» Максима Федорова — выпустили из СИЗО. Его и директора депимущества Шамиля Майранова задержали в один день, 4 апреля. Обоих обвинили в продаже муниципальных активов по заниженной цене. Но Майранову, которому вменяют реализацию сети аптек «Фармация», суд отказал в изменении меры пресечения. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«Федорова выпустили из СИЗО. Майранову сохранили ту же меру пресечения — арест на два месяца», — уточнил инсайдер. Комментарий пресс-службы СКР ХМАО ожидается.
Майранов снова отправится в СИЗО Нижневартовска. Он успел проработать в должности всего несколько дней, прежде чем к нему домой нагрянули силовики.
Уголовные дела против политэлиты Нефтеюганска инициированы прокуратурой. Расследованием занимаются СК и ФСБ. «При этом, ряд мелких чиновников, согласовывавших на муниципальном уровне приватизацию активов по, как считает следствие, низкой цене, проходят по делу как свидетели. Ключевые замы главы, которые входили в совет директоров, вообще не подписывали акты», — сообщает инсайдер. Источник передал в редакцию подтверждающие документы.
И Майранов, и Федоров считались ставленниками клана депутата думы ХМАО Степана Пыталева. Однако родственники Майранова настаивают, что он якобы не входил ни в одну из противоборствующих группировок мэрии, и переживают, что он останется «главным стрелочником» в этой коррупционной истории. Они заявляют, что приватизация проходила в рамках правового поля. Его отец, Арсен Майранов, подтвердил, что сыну сохранили прежнюю меру пресечения. Он обратился с жалобами к главе СКР Александру Бастрыкину и генпрокурору России Игорю Краснову.
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