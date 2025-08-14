В США рассказали, к кому прислушивается Трамп в вопросе урегулирования конфликта в Украине

Президент США Дональд Трамп прислушивается к президенту Финляндии Александру Стуббу по вопросу Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации WSJ, Стубб стал ключевым посредником в контактах между американским лидером и европейскими государствами по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Президенты регулярно созваниваются и переписываются, в том числе вне рабочего времени. Сам Стубб в интервью отметил, что доносит до Трампа позицию европейских коллег и президента Украины Владимира Зеленского, а затем информирует европейских лидеров о взглядах главы Белого дома.
Европейские чиновники и американские сенаторы отмечают, что Трамп охотнее воспринимает европейскую позицию именно от главы небольшого, но уважаемого государства, каким является Финляндия. Президент США также высоко оценивает финские вооруженные силы и опыт Стубба в переговорах с Россией. В контексте обсуждения новых санкций против России, американские законодатели обращались к Стуббу с просьбой повлиять на позицию Трампа. На данный момент президент США публично не поддержал ужесточение санкционного режима, предусматривающего дополнительные рестрикции, в том числе против третьих стран.
Особое внимание уделяется предстоящей встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, запланированной на 15 августа. Европейские лидеры рассчитывают, что посредничество Стубба поможет донести до американской стороны позицию Европы и повлиять на ход переговоров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.