Путин и Трамп наедине обсудят территории Украины: подробности готовящейся встречи двух лидеров

Уже точно известно, что августовский саммит РФ и США пройдет без украинских представителей. Их не пригласили на Аляску. Стороны будут сосредоточены на обсуждении путей урегулирования кризиса на Украине. О попытках Киева сорвать встречу, жесткой позиции Москвы в вопросе борьбы с домыслами и самых последних новостях вокруг предстоящего знакового события — в материале URA.RU.
Трамп встретится с Путиным один на один
Саммит на Аляске будет двухсторонним. Президент США Дональд Трамп 15 августа встретится со своих коллегой из России Владимиром Путиным с глазу на глаз, пояснили журналистам в Белом доме. Других участников не ожидается. Площадкой станет город Анкоридж (США).
Место встречи обусловлено его «удобством и нейтральностью», утверждают западные эксперты. Для Трампа — это честь принять Путина в США, считает ближайшее окружение американского президента.
Вероятность трехстороннего саммита
Трамп рассчитывает, что в ближайшем будущем за столом переговоров окажутся все три заинтересованные стороны — России, Украина и США. Вашингтон надежды не теряет. Источники ранее отмечали обеспокоенность Киева проведением собрания без участия украинских представителей. При этом в Белом доме не приводят каких-либо точных данных о желаемом мероприятии.
Когда Трамп посетит Россию
Визит Трампа в РФ в скором времени вполне может случиться. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, общаясь с журналистами. Ранее она же утверждала, что Трамп открыт для встречи с Путиным в любом месте и в любое время.
Вопрос обмена территориями
В Белом доме отказываются комментировать вопрос обмена территориями между Россией и Украиной. Вероятно, проблему обсудят на Аляске. Трамп ранее допускал, что территориальные вопросы могут быть затронуты на предстоящем саммите.
Реакция Москвы за два дня до встречи на Аляске
Путин опроверг все слухи о возможном сговоре, которые возникли в преддверии переговоров с Трампом. Телефонный разговор российского президента с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном стал продолжением серии контактов в канун готовящегося саммита, он стал символом открытости Путина перед партнерами и союзниками Москвы, уверены отечественные политические обозреватели.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Марко Рубио предстоящий саммит. Стороны подтвердили настрой на достижения успеха по итогу встречи двух лидеров.
Украина готовит провокации
По данным Минобороны России, ВСУ готовят провокационный удар по густонаселенному жилому кварталу или медицинскому учреждению в Харьковской области. Цель у всего этого — сорвать переговоры Путина и Трампа. В ведомстве пояснили, что ранее в город Чугуев была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой «подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне».
