В ХМАО мать обвинила подростка в выстреле в голову ее семилетнему сыну

В Нижневартовске женщина обвинила подростка в том, что он выстрелил в голову ее семилетнему сыну. Ребенок был доставлен в больницу с травмой виска, а полиция начала проверку.
«Пришёл подросток лет 14-ти и выстрелил в височную область в моего сына семи лет просто так. И ушел. При себе шлем, автомат и постоянно по телефону разговаривал», — сообщил telegram-канал N1.
По словам матери пострадавшего мальчика, инцидент произошел на улице Заводской. 14-летний подросток выстрелил из неустановленного оружия в голову мальчику и ушел. У ребенка ушибленная рана «ударом брошенным, рушащимся или падающим предметом».
В полиции округа URA.RU сообщили, что начали проверку по сообщениям из соцсетей. Устанавливаются личности детей и обстоятельства происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!