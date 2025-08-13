13 августа 2025

В ХМАО мать обвинила подростка в выстреле в голову ее семилетнему сыну

Полиция Нижневартовска разыскивает подростка, который якобы выстрелил в голову семилетнему ребенку
В Нижневартовске женщина обвинила подростка в том, что он выстрелил в голову ее семилетнему сыну. Ребенок был доставлен в больницу с травмой виска, а полиция начала проверку.

«Пришёл подросток лет 14-ти и выстрелил в височную область в моего сына семи лет просто так. И ушел. При себе шлем, автомат и постоянно по телефону разговаривал», — сообщил telegram-канал N1.

По словам матери пострадавшего мальчика, инцидент произошел на улице Заводской. 14-летний подросток выстрелил из неустановленного оружия в голову мальчику и ушел. У ребенка ушибленная рана «ударом брошенным, рушащимся или падающим предметом».

В полиции округа URA.RU сообщили, что начали проверку по сообщениям из соцсетей. Устанавливаются личности детей и обстоятельства происшествия.

