Путин провел совещание перед встречей с Трампом

Путин готовится к встрече с Трампом
Президент России Владимир Путин 14 августа провел совещание с высшими должностными лицами страны в рамках подготовки к предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин в рамках подготовки к встрече на Аляске провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на слова представителя Кремля.

Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — состоится 15 августа на Аляске в 22:30 по московскому времени. Основное внимание на предстоящих переговорах будет уделено рассмотрению путей разрешения кризиса на Украине. Помимо этого, главы государств намерены обсудить широкий круг актуальных международных и региональных проблем, а также перспективы укрепления мира и безопасности. В повестке встречи значится обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и обсуждение возможностей расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и США.

