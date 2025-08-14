Ушаков рассказал о времени начала встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа запланирована на 15 августа на Аляске и начнется примерно в 11:30 по местному времени (22:30 по московскому времени). Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени с беседы Владимира Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков», — уточнил Ушаков в ходе конференц-колла. После личной беседы двух лидеров планируется расширенный формат с участием представителей обеих стран.
Ранее Reuters сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил свое присутствие на предстоящей встрече между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По данным агентства, Дмитриев, являющийся также специальным представителем России и руководителем суверенного инвестиционного фонда, примет участие в саммите, который состоится на Аляске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.