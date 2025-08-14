Ушаков рассказал о времени начала встречи Путина и Трампа

Ушаков: Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа в 22:30 по мск
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа запланирована на 15 августа на Аляске и начнется примерно в 11:30 по местному времени (22:30 по московскому времени). Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени с беседы Владимира Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков», — уточнил Ушаков в ходе конференц-колла. После личной беседы двух лидеров планируется расширенный формат с участием представителей обеих стран.

Ранее Reuters сообщил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил свое присутствие на предстоящей встрече между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По данным агентства, Дмитриев, являющийся также специальным представителем России и руководителем суверенного инвестиционного фонда, примет участие в саммите, который состоится на Аляске.

