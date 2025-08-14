Ушаков назвал главную тему встречи Путина и Трампа

Центральной темой предстоящей встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — станет урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
«Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса. В том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле, как вы помните, 6 августа с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа», — отметил Ушаков во время конференц-колла.
По словам помощника президента, стороны планируют сосредоточиться не только на украинском вопросе. В ходе переговоров лидеры обсудят актуальные международные и региональные темы, а также механизмы укрепления мира и безопасности. Дополнительно в повестке запланирован обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и развитию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США.
Также помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что глава России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп проведут встречу 15 августа на территории Аляски ориентировочно в 11:30 по местному времени (22:30 по Москве). По словам Ушакова, первоначально запланирован разговор в формате тет-а-тет при участии переводчиков. После двусторонней беседы лидеров предполагается проведение расширенного заседания с участием официальных представителей обеих стран.
