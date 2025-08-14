Госдеп США выпустил доклад о пытках, цензуре и репрессиях на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Документ фиксирует случаи угроз уголовного преследования и нападений на журналистов
Документ фиксирует случаи угроз уголовного преследования и нападений на журналистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Государственный департамент США опубликовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека на Украине за 2024 год. В документе зафиксированы многочисленные факты цензуры, преследования журналистов, незаконных задержаний и применения пыток в отношении граждан страны.

По данным отчета, украинские власти ограничивали свободу слова, вводили цензуру и применяли санкции против отдельных лиц и средств массовой информации за критику действий правительства. В частности, отмечались случаи блокировки веб-сайтов, телеканалов и введения финансовых санкций против медиа, высказывавших пророссийские взгляды или критику в адрес властей. Документ фиксирует случаи угроз уголовного преследования и нападений на журналистов, освещавших коррупцию и иные острые темы. В докладе подчеркивается, что иногда сами представители власти инициировали или способствовали этим преследованиям. Особое внимание уделено гибели американского журналиста Гонсало Лиры в СИЗО Харькова, а также нападениям на украинских журналистов.

Согласно отчету, в 2024 году на Украине были зафиксированы случаи задержаний без предъявления обвинений. В частности, сообщается о задержании пяти человек, которые пытались воспользоваться правом на отказ от военной службы по убеждениям. Задержанные, по данным Госдепа, подвергались жестокому обращению, включая избиения и удушение. В докладе также упоминается арест народного депутата Евгения Шевченко по обвинению в государственной измене. Причиной стали его публичные заявления, в том числе в парламенте, на YouTube и в Telegram, где он высказывал пророссийские взгляды и призывал к изменению границ страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственный департамент США опубликовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека на Украине за 2024 год. В документе зафиксированы многочисленные факты цензуры, преследования журналистов, незаконных задержаний и применения пыток в отношении граждан страны. По данным отчета, украинские власти ограничивали свободу слова, вводили цензуру и применяли санкции против отдельных лиц и средств массовой информации за критику действий правительства. В частности, отмечались случаи блокировки веб-сайтов, телеканалов и введения финансовых санкций против медиа, высказывавших пророссийские взгляды или критику в адрес властей. Документ фиксирует случаи угроз уголовного преследования и нападений на журналистов, освещавших коррупцию и иные острые темы. В докладе подчеркивается, что иногда сами представители власти инициировали или способствовали этим преследованиям. Особое внимание уделено гибели американского журналиста Гонсало Лиры в СИЗО Харькова, а также нападениям на украинских журналистов. Согласно отчету, в 2024 году на Украине были зафиксированы случаи задержаний без предъявления обвинений. В частности, сообщается о задержании пяти человек, которые пытались воспользоваться правом на отказ от военной службы по убеждениям. Задержанные, по данным Госдепа, подвергались жестокому обращению, включая избиения и удушение. В докладе также упоминается арест народного депутата Евгения Шевченко по обвинению в государственной измене. Причиной стали его публичные заявления, в том числе в парламенте, на YouTube и в Telegram, где он высказывал пророссийские взгляды и призывал к изменению границ страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...