Государственный департамент США опубликовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека на Украине за 2024 год. В документе зафиксированы многочисленные факты цензуры, преследования журналистов, незаконных задержаний и применения пыток в отношении граждан страны.
По данным отчета, украинские власти ограничивали свободу слова, вводили цензуру и применяли санкции против отдельных лиц и средств массовой информации за критику действий правительства. В частности, отмечались случаи блокировки веб-сайтов, телеканалов и введения финансовых санкций против медиа, высказывавших пророссийские взгляды или критику в адрес властей. Документ фиксирует случаи угроз уголовного преследования и нападений на журналистов, освещавших коррупцию и иные острые темы. В докладе подчеркивается, что иногда сами представители власти инициировали или способствовали этим преследованиям. Особое внимание уделено гибели американского журналиста Гонсало Лиры в СИЗО Харькова, а также нападениям на украинских журналистов.
Согласно отчету, в 2024 году на Украине были зафиксированы случаи задержаний без предъявления обвинений. В частности, сообщается о задержании пяти человек, которые пытались воспользоваться правом на отказ от военной службы по убеждениям. Задержанные, по данным Госдепа, подвергались жестокому обращению, включая избиения и удушение. В докладе также упоминается арест народного депутата Евгения Шевченко по обвинению в государственной измене. Причиной стали его публичные заявления, в том числе в парламенте, на YouTube и в Telegram, где он высказывал пророссийские взгляды и призывал к изменению границ страны.
