Володин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Володин встретился с Ким Чен Ыном
Володин встретился с Ким Чен Ыном Фото:

Во время официального визита в КНДР председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. ОБ этом рассказали в пресс-службе Госдумы.

«Володин в Пхеньяне провел встречу с Ким Чен Ыном», — передает сообщение Госдумы РИА Новости. Там добавили, что встреча прошла по приглашению Верховного народного собрания КНДР. В ходе беседы Володин передал северокорейскому лидеру приветственные слова от президента России Владимира Путина.

Также спикер Госдумы поздравил Ким Чен Ына с 80-летием освобождения Кореи от японского колониального господства и выразил благодарность за поддержку России в борьбе с неонацистскими угрозами в Курской области. Ранее в рамках визита Володин уже провел переговоры с председателем президиума Верховного народного совета КНДР Цой Рен Хэ, где стороны обсудили перспективы развития межпарламентских связей. Визит российской делегации рассматривается как важный шаг в укреплении двусторонних отношений между странами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время официального визита в КНДР председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. ОБ этом рассказали в пресс-службе Госдумы. «Володин в Пхеньяне провел встречу с Ким Чен Ыном», — передает сообщение Госдумы РИА Новости. Там добавили, что встреча прошла по приглашению Верховного народного собрания КНДР. В ходе беседы Володин передал северокорейскому лидеру приветственные слова от президента России Владимира Путина. Также спикер Госдумы поздравил Ким Чен Ына с 80-летием освобождения Кореи от японского колониального господства и выразил благодарность за поддержку России в борьбе с неонацистскими угрозами в Курской области. Ранее в рамках визита Володин уже провел переговоры с председателем президиума Верховного народного совета КНДР Цой Рен Хэ, где стороны обсудили перспективы развития межпарламентских связей. Визит российской делегации рассматривается как важный шаг в укреплении двусторонних отношений между странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...