14 августа 2025

Трамп допустил частичное сокращение войск в Европе

Трамп заявил о готовности обсудить уменьшение войск США в Европе
Вашингтон может рассмотреть возможность сокращения численности американских войск в Европе для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. 

«Этот вопрос передо мной не ставился. Я подумаю об этом позже, но он не был поставлен передо мной», — заявил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме. При этом Трамп не дал конкретных деталей о возможных сроках или масштабах сокращения войск, лишь отметил, что готов обдумать эту тему в будущем.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщал о планах США по сокращению военного контингента в Европе и возможном перераспределении войск в Индо-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток. Европейские страны НАТО уже разрабатывают альтернативные стратегии на случай уменьшения американского военного присутствия, поскольку безопасность региона во многом зависит от поддержки США.

