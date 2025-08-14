Обнародован тайный план Зеленского по поводу обмена территориями

Лидер Украины Владимир Зеленский пытался скрыть предложение США об обмене территориями, чтобы избежать негативной реакции украинцев. Однако Зеленский полностью не исключает территориальные уступки России. Об этом сообщает The New York Times.
«Зеленский знал о переговорах между США и Россией по возможному территориальному обмену еще до публичных заявлений Дональда Трампа, но предпочел не разглашать эту информацию, поскольку опасался негативной реакции населения. Украинский лидер публично отверг возможность территориального обмена, однако полностью такой вариант им не исключается», — пишет газета The New York Times.
Когда Киев попытался выяснить детали возможной сделки, Трамп, по данным источников, давал «расплывчатые ответы». Это оставило украинскую сторону в неведении относительно конкретных территорий, которые могли бы стать предметом обмена. Тогда Зеленский обратился к тактике сплочению западных партнеров с помощью неоднократных закулисных звонков и встреч, чтобы сохранить место за столом переговоров.
Ранее Зеленский показал кадры с созвона с союзниками Киева, выйдя с ними в эфир в паре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Онлайн-встречу с европейскими лидерами он провел в преддверии саммита президента России Путина и Трампа на Аляске.
