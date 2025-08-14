14 августа 2025

Дрон атаковал многоэтажку в Курске, погибла женщина, шесть человек пострадали

Один человек погиб и шесть ранены после удара БПЛА в Курске
Ночью в Курске в железнодорожном районе многоэтажный дом подвергся атаке беспилотника ВСУ, в результате чего начался пожар на верхних этажах здания. Погибла одна женщина, еще шесть человек получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«К глубокой скорби, погибла одна женщина. Приношу самые искренние соболезнования родным. Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления. Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Всем им оказывается медицинская помощь», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. 

На месте работают оперативные службы, пожарные ликвидируют огонь. Утром планируется подомовой обход, чтобы зафиксировать все повреждения, и будет оказана помощь с восстановлением пострадавшего жилья, написал Хинштейн. 

Ранее URA.RU сообщало, что в результате удара украинского беспилотника в деревне Обеста Рыльского района Курской области погиб мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Дрон ВСУ атаковал территорию рядом с местным клубом, расположенным в пяти километрах от границы с Украиной.

