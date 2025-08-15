С 1 сентября в России вводится новый порядок медосвидетельствования на опьянение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения вступит в силу с 1 сентября
Новый порядок медосвидетельствования на состояние опьянения вступит в силу с 1 сентября Фото:

С 1 сентября вступают в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в том числе и водителей.  Изменения касаются как процедуры проверки, так и документооборота. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Согласно новым правилам, увеличивается интервал между повторными проверками на алкотестере — с 15-20 до 15-25 минут. Также вводится строгий лимит времени для сдачи анализа мочи — всего 30 минут с момента выдачи направления. Если водитель не успеет за это время, ему придется сдавать кровь», — рассказал ТАСС Машаров.

Особое внимание теперь будут уделять приему лекарственных препаратов — эта информация станет обязательной для указания в направлении на анализ. Медицинские организации обязаны хранить биоматериалы в течение 3 месяцев, а электронные данные исследований — целых 5 лет.

Машаров напомнил, что за отказ от прохождения освидетельствования водителям грозит серьезное наказание: штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав сроком от полутора до двух лет. Эксперты отмечает, что новые меры должны сократить количество случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сделать процедуру проверки более прозрачной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября вступают в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в том числе и водителей.  Изменения касаются как процедуры проверки, так и документооборота. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. «Согласно новым правилам, увеличивается интервал между повторными проверками на алкотестере — с 15-20 до 15-25 минут. Также вводится строгий лимит времени для сдачи анализа мочи — всего 30 минут с момента выдачи направления. Если водитель не успеет за это время, ему придется сдавать кровь», — рассказал ТАСС Машаров. Особое внимание теперь будут уделять приему лекарственных препаратов — эта информация станет обязательной для указания в направлении на анализ. Медицинские организации обязаны хранить биоматериалы в течение 3 месяцев, а электронные данные исследований — целых 5 лет. Машаров напомнил, что за отказ от прохождения освидетельствования водителям грозит серьезное наказание: штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав сроком от полутора до двух лет. Эксперты отмечает, что новые меры должны сократить количество случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сделать процедуру проверки более прозрачной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...