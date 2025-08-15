Жителей Татарстана предупредили об угрозе дронов

В Татарстане ввели режим «Беспилотной опасности»
В Татарстане ввели режим «Беспилотной опасности»

В Татарстане утром 15 августа с 6:15 по местному времени введен режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе республики.

«В Татарстане в 6:15 объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в telegram-канале «Республика Татарстан». В сообщении также сказано, что этот режим вводится в случае угрозы атаки дронов. Жителям республики запретили публиковать фото и видео пролета БПЛА, на которых можно различать местность. В случае обнаружения дронов им стоит сообщить об этом по номеру 112. 

Режим «Беспилотная опасность» ранее вводился и в других регионах России — например, в ночь на 22 июля аналогичные меры были приняты в Тульской области из-за угрозы атаки беспилотников. Жителей в таких случаях просят сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. Введение подобных режимов связано с необходимостью оперативного реагирования на возможные инциденты с БПЛА.

