Жителей Татарстана предупредили о риске атаки дронов

В Татарстане объявили режим «Беспилотная опасность»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На территории Татарстана введен режим угрозы атаки беспилотников. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.
«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“, — говорится в уведомлении.
Сегодня ночь в Тульской области так же был введен режим опасности из-за угрозы БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Жителей призвали сохранять спокойствие и не подходить к окнам, передает «Царьград».
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