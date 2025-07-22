Жителей Татарстана предупредили о риске атаки дронов

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В Татарстане объявили режим «Беспилотная опасность»
В Татарстане объявили режим «Беспилотная опасность» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Татарстана введен режим угрозы атаки беспилотников. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“, — говорится в уведомлении. 

Сегодня ночь в Тульской области так же был введен режим опасности из-за угрозы БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Жителей призвали сохранять спокойствие и не подходить к окнам, передает «Царьград».

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На территории Татарстана введен режим угрозы атаки беспилотников. Информация об этом появилась в приложении МЧС России. «Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“, — говорится в уведомлении.  Сегодня ночь в Тульской области так же был введен режим опасности из-за угрозы БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Жителей призвали сохранять спокойствие и не подходить к окнам, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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