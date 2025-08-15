Куратора убийц генерала Кириллова объявили в международный розыск

В момент убийства Кириллова, куратор исполнителей находился за границей
В момент убийства Кириллова, куратор исполнителей находился за границей Фото:
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Куратор троих обвиняемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова объявлен в международный розыск. Об сообщили в правоохранительных органах.

«Организатор убийства генерала Игоря Кириллова на момент совершения преступления находился в Дубае. Личность его установлена, он объявлен в международный розыск», — рассказал источник. Его слова приводит агентство ТАСС. 

Как рассказал собеседник, этот человек обратился к Батухану Точиеву* с просьбой найти жилье для его родственника — Ахмаджона Курбонова**. Лично они знакомы не были.

Точиев нашел подходящий вариант через интернет, получил от куратора деньги на оплату и поручил своему двоюродному брату Рамазану Падиеву*** передать Курбонову** ключи. Знакомство Точиева* с куратором, выходцем из Средней Азии, произошло в 2022 году в колонии общего режима, где Точиев* отбывал срок за грабеж. После освобождения они поддерживали дружеские отношения.

В результате взрыва, произошедшего в Москве 17 декабря 2024 года, погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, а также его помощник Илья Поликарпов. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по ряду статей, включая обвинение в совершении террористического акта. По подозрению в причастности к убийству был задержан предполагаемый злоумышленник.

*Батухан Точиев внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом

** Ахмаджон Курбонов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом

*** Рамазан Падиев внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом

