В Челябинск приехал глава Минпромторга РФ Алиханов

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов приехал в Челябинск. Он уже прибыл на «Завод роботов».
«Алиханов приехал на „Завод роботов“, — сообщает „Первый областной“. Министр проводит выездное заведание наблюдательного совета Фонда развития промышленности РФ.
Завод, на котором в феврале 2024 года побывал президент РФ Владимир Путин, выпускает манипуляторы разной грузоподъемности, и в текущем году планирует выпустить до 800 штук. Строительство завода велось при поддержке Минпромторга РФ. По информации URA.RU, Алиханов посетит в Челябинске несколько предприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!