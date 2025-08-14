14 августа 2025

В Челябинск приехал глава Минпромторга РФ Алиханов

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов приехал в Челябинск. Он уже прибыл на «Завод роботов».

«Алиханов приехал на „Завод роботов“, — сообщает „Первый областной“. Министр проводит выездное заведание наблюдательного совета Фонда развития промышленности РФ.

Завод, на котором в феврале 2024 года побывал президент РФ Владимир Путин, выпускает манипуляторы разной грузоподъемности, и в текущем году планирует выпустить до 800 штук. Строительство завода велось при поддержке Минпромторга РФ. По информации URA.RU, Алиханов посетит в Челябинске несколько предприятий.

