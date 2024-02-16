Путину показали производство роботов в Челябинске. Фото, видео

16 февраля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

ЧКПЗ стал первым челябинским предприятием, которое посетил 16 февраля Владимир Путин Фото: Вадим Архипов новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина Во время визита в Челябинск 16 февраля Владимиру Путину продемонстрировали серийное производство промышленных роботов на ЧКПЗ. На заводе главу государства встретили гендиректор Андрей Гартунг и губернатор Алексей Текслер. В поездке на завод президента сопровождали вице-премьер Денис Мантуров, полпред в УрФО Владимир Якушев и помощник главы государства Максим Орешкин. Челябинские роботы могут обслуживать рабочие центры — станки, конвейеры. Скоро станет доступной опция облегченного программирования для паллетирования, а с выходом моделей грузоподъемностью до 60 и до 20 кг — опции сварки и другие. Первой серийной моделью станет «Русский Робот» грузоподъемностью до 120 кг. Также в 2024 году в серию планируется запустить модели грузоподъемностью до 60 кг и до 20 кг. Роботы будут доступны всем отраслям российской промышленности. «Названия роботам дали промышленные города Челябинской области: „Копейск“, грузоподъемностью 30 кг, „Миасс“ и „Златоуст“, грузоподъемностью 60 кг и 120 кг соответственно. Также изготовлено 12 опытных образцов шестиосевых универсальных промышленных роботов», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного правительства. Для серийного производства построен принципиально новый цех «Завода роботов» площадью 11500 кв. метров, работу которого представил главе государства Андрей Гартунг. В феврале начнет полноценную функционировать его первая очередь, способная производить 600 роботов всех модификаций в год. При выходе на полную мощность завод планирует выпускать 1000 роботов в год. Фото: Вадим Архипов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во время визита в Челябинск 16 февраля Владимиру Путину продемонстрировали серийное производство промышленных роботов на ЧКПЗ. На заводе главу государства встретили гендиректор Андрей Гартунг и губернатор Алексей Текслер. В поездке на завод президента сопровождали вице-премьер Денис Мантуров, полпред в УрФО Владимир Якушев и помощник главы государства Максим Орешкин. Челябинские роботы могут обслуживать рабочие центры — станки, конвейеры. Скоро станет доступной опция облегченного программирования для паллетирования, а с выходом моделей грузоподъемностью до 60 и до 20 кг — опции сварки и другие. Первой серийной моделью станет «Русский Робот» грузоподъемностью до 120 кг. Также в 2024 году в серию планируется запустить модели грузоподъемностью до 60 кг и до 20 кг. Роботы будут доступны всем отраслям российской промышленности. «Названия роботам дали промышленные города Челябинской области: „Копейск“, грузоподъемностью 30 кг, „Миасс“ и „Златоуст“, грузоподъемностью 60 кг и 120 кг соответственно. Также изготовлено 12 опытных образцов шестиосевых универсальных промышленных роботов», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного правительства. Для серийного производства построен принципиально новый цех «Завода роботов» площадью 11500 кв. метров, работу которого представил главе государства Андрей Гартунг. В феврале начнет полноценную функционировать его первая очередь, способная производить 600 роботов всех модификаций в год. При выходе на полную мощность завод планирует выпускать 1000 роботов в год.