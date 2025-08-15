ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% граждан России

Доверие россиян к президенту Владимиру Путину достигло 78% по итогам опроса. Об этом сообщает Аналитический центр ВЦИОМ.
«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,3% респондентов», — говорится в сообщении АЦ ВЦИОМ, опубликованного на официальном сайте. Кроме того, показатель одобрения деятельности президента составил 75,1%, что на 0,8 процентного пункта выше уровня предыдущей недели. Опросы проводились в период с 4 по 10 августа.
В рамках того же исследования ВЦИОМ проанализировал отношение граждан к работе правительства и отдельных политиков. Как отмечается в сообщении центра, положительную оценку деятельности премьер-министра Михаила Мишустина дали 51,8% респондентов, о доверии к нему заявили 60% опрошенных. Уровень одобрения работы правительства России достиг 50,7%, увеличившись за неделю на 1,4 процентного пункта.
