В Валаамском монастыре помолились за встречу Путина и Трампа

В Спасо-Преображенском Валаамском монастыре помолились за встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом говорится на официальном сайте монастыря.
«Мы будем сугубо, особо, молиться Всемилостивому Спасу о начале доброго дела, чтобы Господь благословил эту встречу президентов, об успехе для нашей страны переговоров на Аляске», — сказал епископ Панкратий. Молебен совпал с началом Успенского поста и праздником Всемилостивого Спаса. Особое значение придала молитва святому Герману Аляскинскому — православному святому, чья память также отмечается в эти дни. По словам епископа, в эти дни молитвы святому Герману звучат и на Аляске, и на Валааме, что символизирует духовную связь между двумя регионами.
Начальник информационного отдела монастыря иеродиакон Герман (Мурог) подчеркнул, что новость о встрече президентов появилась 9 августа — в день памяти святого Германа Аляскинского. Он напомнил, что именно валаамские монахи стали костяком первых православных миссионеров на Аляске, благодаря чему православие там сохраняет свои традиции до сих пор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.