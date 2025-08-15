Как пройдет встреча Путина и Трампа в Анкоридже: программа, состав делегаций

Сегодня, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) состоится первая за шесть лет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры начнутся в 22:00 по московскому времени и продлятся всю ночь.
Ключевыми темами саммита станут урегулирование конфликта на Украине, экономическое сотрудничество и контроль над вооружениями. Переговоры пройдут в формате «пять на пять» — с каждой стороны примут участие по пять официальных лиц. Эксперты предполагают, что саммит может стать поворотным моментом в российско-американских отношениях. Подробности — в материале URA.RU. Агентство также будет вести онлайн-трансляцию саммита, когда оно начнется — следите за новостями.
Дата, время и место встречи
Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф–Ричардсон вблизи Анкориджа (Аляска). Саммит начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по мск) и, по предварительным оценкам, продлится всю ночь, завершившись утром по московскому времени, передает Life.ru.
Это будет первый визит действующего российского лидера на Аляску и первая личная встреча Путина и Трампа за шесть лет. Последний раз американский президент посещал регион десять лет назад. В период саммита на базе пройдут военные учения, направленные на обеспечение безопасности мероприятия.
Программа саммита
Согласно официальным данным, переговоры пройдут в несколько этапов. Сначала состоится личная встреча лидеров в формате тет-а-тет за закрытыми дверями. Но перед этим они сделают короткие заявления для прессы.
Затем пройдут расширенные переговоры в составе делегаций, куда, помимо президентов, войдут министры, советники и представители внешнеполитических ведомств с обеих сторон. Данный этап пройдет в формате рабочего завтрака, во время которого участники обсудят ключевые вопросы повестки.
По итогам встречи будет проведена совместная пресс-конференция Путина и Трампа. Она будет транслироваться на ведущих телеканалах и онлайн-платформах. При этом участие американского президента пока официально не подтверждено. Подписание каких-либо соглашений по итогам переговоров не планируется.
Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, продолжительность встречи будет зависеть от хода обсуждений. Губернатор Аляски Майк Данливи предполагает, что переговоры могут занять несколько часов. Допускается, что саммит продлиться всю ночь.
Состав делегаций США и России
Переговоры состоятся в формате «пять на пять» — по пять высокопоставленных представителей от каждой стороны. С российской стороны, кроме Путина, участие примут:
- министр обороны Андрей Белоусов:
- министр финансов Антон Силуанов;
- помощник президента Юрий Ушаков;
- глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев;
- министр иностранных дел Сергей Лавров.
Американскую сторону, помимо Трампа, будут представлять:
- вице-президент Джей Ди Вэнс;
- государственный секретарь Марко Рубио;
- спецпосланник президента Стив Уиткофф;
- министр финансов Скотт Бессент.
Некоторые представители российской делегации уже прибыли на Аляску. Кирилл Дмитриев в беседе с журналистами назвал саммит «очень позитивным событием для мирового сообщества», а Сергей Лавров выразил надежду на продолжение «конструктивного диалога» с США. По словам Юрия Ушакова, делегация будет «не широкой» из-за планируемого обсуждения «деликатных вопросов».
Ранее СМИ сообщали о возможном участии в саммите президента Украины Владимира Зеленского, однако, по данным американской стороны, приглашение ему не направлялось. Как писала газета The Wall Street Journal, Дональд Трамп решил не приглашать украинского лидера, чтобы избежать осложнений в российско-американских переговорах. По словам американского чиновника, Трамп опасался, что присутствие Зеленского на ранней стадии может затруднить диалог.
Главная тема переговоров
Официальная повестка предстоящего саммита остается полностью не раскрытой. Однако некоторые аналитики предполагают, что среди основных тем будут обсуждаться:
- ситуация на Украине и пути достижения мирного урегулирования;
- стратегическая стабильность и контроль над вооружениями;
- восстановление экономических связей между Россией и США;
- вопросы глобальной энергетической безопасности;
- сотрудничество в Арктике и на Дальнем Востоке.
Ключевым вопросом саммита станет конфликт на Украине. Каждая из сторон представит свое видение его урегулирования. Некоторые СМИ пишут, что Россия готова прекратить огонь при условии сохранения контроля над занятыми территориями в Херсонской и Запорожской областях и вывода украинских войск из оставшихся частей Донецкой и Луганской народных республик.
Согласно информации The Washington Post, также обсуждается вариант «земля в обмен на мир», согласно которому Россия сохраняет за собой занятые территории, и стороны объявляют о прекращении боевых действий. Кроме того, по данным The Times, речь может и о передачи контроля над некоторыми территориями России по модели, аналогичной управлению Израилем Западным берегом реки Иордан.
Ранее некоторые СМИ утверждали, что Трамп обещал союзникам и Зеленскому не обсуждать вопрос будущего украинских территорий с Путиным. При этом он до этого упоминал о возможности обмена территориями в обмен на прекращение огня. Трамп также оценил вероятность провала переговоров в 25% и не исключил введения новых антироссийских санкций.
Среди других тем саммита — развитие двусторонних отношений и вопросы контроля над вооружениями. Владимир Путин отметил важность достижения долгосрочных соглашений в сфере стратегических наступательных вооружений. Кроме того, ожидается обсуждение сотрудничества в Арктике: согласно публикации The Spectator, стороны могут рассмотреть возможность совместного освоения арктических ресурсов, что принесет выгоду как России, так и США.
«С Зеленским все кончено»: как на переговоры отреагировали на Украине
В преддверии российско-американской встречи Владимир Зеленский посетил Берлин и Лондон, где провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе визита Зеленский и Мерц также провели телефонный разговор с Дональдом Трампом, который оценил беседу как «успешную на 10 из 10».
Зеленский неоднократно подчеркивал, что обсуждение будущего Украины без ее участия недопустимо. «Диалог между президентами США и России важен для их двусторонних отношений, но никаких решений по Украине без нас быть не может». Он допустил возможность проведения трехстороннего саммита с участием России, США и Украины, но детали пока не раскрывал.
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в госизмене, заявил, что переговоры Путина и Трампа фактически означают завершение политической карьеры Зеленского. По его словам, «Зеленский уже маргинализирован, никто не собирается вести с ним диалог».
Европа готова снять санкции с РФ: что говорят о саммите на Западе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предположил, что встреча президентов России и США может стать началом обсуждения территориального урегулирования. Он подчеркнул, что возможное признание контроля России над частью украинских территорий должно быть фактическим, а не юридическим.
По сведениям телеканала Sky News, в Евросоюзе рассчитывают на достижение 15-дневного прекращения огня на Украине по итогам переговоров в США. В случае соблюдения перемирия европейская сторона готова рассмотреть ослабление санкций против России.
Депутат бундестага Родерих Кизеветтер назвал саммит неудачей для Европы, отметив, что понятие «Запад» утратило прежнее значение. Кроме того, на фоне подготовки к саммиту Великобритания отказалась от планов по отправке 30-тысячного военного контингента на Украину для защиты портов и ключевых городов.
Почва для подготовки встречи Путина, Зеленского и Трампа: чего ожидать от переговоров
Политический аналитик и глава «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский в беседе с «Лентой.ру» отметил, что предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа будут посвящены согласованию позиций России и США. По его словам, обсуждение затронет не только ситуацию на Украине, но также вопросы финансов и экономического сотрудничества между странами, что отражает прагматичный подход сторон.
Эксперт подчеркнул, что для российской стороны важно рассмотреть перспективы развития двусторонних отношений в целом, а не только обсудить украинский конфликт. В то же время, по мнению Дубравского, главная цель Трампа — подготовить почву для возможного трехстороннего саммита с участием России, США и Украины.
