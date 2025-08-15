У здания посольства США в Киеве проходит митинг в преддверии переговоров между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые запланированы на Аляске. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные телеканала «Киев 24».
В размещенном видеоролике инициаторы мероприятия призывают Трампа изменить свою позицию и ход переговоров с российским президентом, предложив отказаться от обсуждения обмена территориями в пользу обмена военнопленными по принципу «всех на всех». Для проведения акции участники подготовили не только плакаты, но также футболки и письма, адресованные президенту США. Готовые обращения к Трампу, напечатанные заранее, предлагается подписывать на двух языках — английском и украинском.
В феврале и марте возле здания посольства США также прошла серия протестных акций, вызванных ухудшением отношений между Вашингтоном и Киевом. В ходе этих мероприятий участники приносили плакаты с сатирическими изображениями нынешнего главы Белого дома. В то же время депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что организация данных протестов у посольства США в Киеве осуществляется Службой безопасности Украины.
Ранее стало известно, что Зеленский не был приглашен на встречу российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, потому что он нелегитимен и не отражает настроений украинского народа. Об этом заявил посол России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул, что президент Украины прямо выражает отказ от выполнения достигнутых соглашений, что, по его словам, исключает возможность нахождения политического урегулирования. По оценке Мирошника, участие Зеленского в переговорном процессе не имеет смысла, поскольку он не проявляет готовности идти на компромиссы без внешнего давления.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:00-22:30 по московскому времени (11:00-11:30 по местному времени) на военной базе JBER. Лидеры обсудят ряд международных и региональных тем, отношения России и США, а также урегулирование украинского конфликта.
