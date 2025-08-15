Песков признался, как к позиции Зеленского относятся в Кремле

Песков: Москва принимает позицию Зеленского при мирных инициативах
Песков раскрыл позицию Кремля по Зеленскому
Песков раскрыл позицию Кремля по Зеленскому
Встреча Путина и Трампа

Кремль принимает позицию украинского президента Владимира Зеленского относительно мирных инициатив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кремль вообще позицию Зеленского принимает при обсуждении мирной инициативы», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которое тот опубликовал в своем telegram-канале. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь главы государства, сейчас речь идет об обсуждении вопросов между Россией и США.

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске, в городе Анкоридж, на военной базе JBER. Стороны будут обсуждать несколько тем, одной из которых станет урегулирование украинского конфликта. 

