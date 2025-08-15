Песков признался, как к позиции Зеленского относятся в Кремле

Кремль принимает позицию украинского президента Владимира Зеленского относительно мирных инициатив. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Кремль вообще позицию Зеленского принимает при обсуждении мирной инициативы», — сообщил Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которое тот опубликовал в своем telegram-канале. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь главы государства, сейчас речь идет об обсуждении вопросов между Россией и США.
Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске, в городе Анкоридж, на военной базе JBER. Стороны будут обсуждать несколько тем, одной из которых станет урегулирование украинского конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.