В Подмосковье полыхает особняк рядом с домом Филиппа Киркорова

В Краногорске (Московская область) горит частный дом, который расположен рядом с особняком короля поп-сцены Филиппа Киркорова. Об этом сообщают очевидцы. Они отмечают, что есть риск возгорания дома и самого Киркорова.
"Огнём охвачена большая часть здания, из окон валит густой чёрный дым", — сообщают очевидцы, их слова передает telegram-канал Mash. Они отметили, что скоро может загореться и дом самого Филиппа Киркорова.
Территория, которая принадлежит Киркорову, составляет более гектара и расположена возле Москвы-реки. Дом Киркорова стоит около 12 миллионов долларов. Самого его дома на момент пожара нет.
