В Подмосковье полыхает особняк рядом с домом Филиппа Киркорова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киркоров рискует остаться без особняка
Киркоров рискует остаться без особняка Фото:

В Краногорске (Московская область) горит частный дом, который расположен рядом с особняком короля поп-сцены Филиппа Киркорова. Об этом сообщают очевидцы. Они отмечают, что есть риск возгорания дома и самого Киркорова. 

"Огнём охвачена большая часть здания, из окон валит густой чёрный дым", — сообщают очевидцы, их слова передает telegram-канал Mash. Они отметили, что скоро может загореться и дом самого Филиппа Киркорова. 

Территория, которая принадлежит Киркорову, составляет более гектара и расположена возле Москвы-реки. Дом Киркорова стоит около 12 миллионов долларов. Самого его дома на момент пожара нет. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краногорске (Московская область) горит частный дом, который расположен рядом с особняком короля поп-сцены Филиппа Киркорова. Об этом сообщают очевидцы. Они отмечают, что есть риск возгорания дома и самого Киркорова.  "Огнём охвачена большая часть здания, из окон валит густой чёрный дым", — сообщают очевидцы, их слова передает telegram-канал Mash. Они отметили, что скоро может загореться и дом самого Филиппа Киркорова.  Территория, которая принадлежит Киркорову, составляет более гектара и расположена возле Москвы-реки. Дом Киркорова стоит около 12 миллионов долларов. Самого его дома на момент пожара нет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...