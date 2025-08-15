Средняя ставка по вкладам в России резко обвалилась

Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков впервые за год стала меньше 16%
Среднее значение ставки по вкладам снижалось в течение 2025 года
Среднее значение ставки по вкладам снижалось в течение 2025 года

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти главных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, впервые за 2025 год стала меньше 16% годовых — она достигла 15,96%. Об этом сообщили в Центральном Банке РФ. 

Центробанк разместил инфографику с отражением среднего значения ставки по вкладам в России в течение года, на которой видно, что в первой декаде 2025 года оно впервые опустилось ниже 16%. Данные опубликованы на официальном сайте регулятора

Согласно данным ЦБ, еще в начале июля 2025 года средняя ставка по вкладам была на уровне 16-18% годовых. В десяти главных банках РФ средняя максимальная доходность вкладов на три месяца стала ниже 16%, на шесть месяцев — ниже 15% годовых. 

