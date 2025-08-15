15 августа 2025

Мобильный интернет сбоит в Екатеринбурге. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за сбоев в работе интернета горожане не могут вызвать такси
Из-за сбоев в работе интернета горожане не могут вызвать такси Фото:

Жители Екатеринбурга вновь пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. Интернет, по данным DownDetector, сбоит сразу у нескольких операторов. 

«За последний час из региона поступают сообщения о проблемах в работе сервисов: „Мотив“, „Мегафон“, Yota и „Т2“», — следует из данных сайта. Также жители пожаловались на трудности с вызовом такси. 

Ожидание авто в приложении «Яндекс.Такси» на момент публикации достигает 20 минут. Также в два раза подскочила и цена. 

С ограничениями мобильного интернета свердловчане столкнулись и прошлой ночью. По словам одного из операторов, сбой произошел по «независимым причинам».

Корреспондент URA.RU направил запрос представителям мобильных операторов. Ответ будет опубликован, как только поступит.

График сбоя мобильного интернета в Свердловской области
График сбоя мобильного интернета в Свердловской области
Фото:
Ожидание такси сильно увеличено
Ожидание такси сильно увеличено
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Екатеринбурга вновь пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. Интернет, по данным DownDetector, сбоит сразу у нескольких операторов.  «За последний час из региона поступают сообщения о проблемах в работе сервисов: „Мотив“, „Мегафон“, Yota и „Т2“», — следует из данных сайта. Также жители пожаловались на трудности с вызовом такси.  Ожидание авто в приложении «Яндекс.Такси» на момент публикации достигает 20 минут. Также в два раза подскочила и цена.  С ограничениями мобильного интернета свердловчане столкнулись и прошлой ночью. По словам одного из операторов, сбой произошел по «независимым причинам». Корреспондент URA.RU направил запрос представителям мобильных операторов. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...