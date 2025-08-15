Жители Екатеринбурга вновь пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. Интернет, по данным DownDetector, сбоит сразу у нескольких операторов.
«За последний час из региона поступают сообщения о проблемах в работе сервисов: „Мотив“, „Мегафон“, Yota и „Т2“», — следует из данных сайта. Также жители пожаловались на трудности с вызовом такси.
Ожидание авто в приложении «Яндекс.Такси» на момент публикации достигает 20 минут. Также в два раза подскочила и цена.
С ограничениями мобильного интернета свердловчане столкнулись и прошлой ночью. По словам одного из операторов, сбой произошел по «независимым причинам».
Корреспондент URA.RU направил запрос представителям мобильных операторов. Ответ будет опубликован, как только поступит.
