В ХМАО пассажиры рейса из Санкт-Петербурга остались без своего багажа

В Сургут (ХМАО) накануне прибыл рейс из Санкт-Петербурга. После посадки оказалось, что багажа в самолете нет. Об этом URA.RU сообщил пассажир, оставшийся без своих вещей.
«Рейс из Санкт-Петербурга в Сургут SU6441 авиакомпания „Россия“ прилетел полностью без багажа. Пассажиры в шоке. Оформили доставку в аэропорту Сургута», — поделился пассажир.
Он отметил, что в авиакомпании пообещали вернуть багаж до вечера того же дня. Также вещи должны доставить на дом пассажирам.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
