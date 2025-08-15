15 августа 2025

В ХМАО пассажиры рейса из Санкт-Петербурга остались без своего багажа

Рейс в Сургут прибыл полностью без багажа
Рейс в Сургут прибыл полностью без багажа Фото:

В Сургут (ХМАО) накануне прибыл рейс из Санкт-Петербурга. После посадки оказалось, что багажа в самолете нет. Об этом URA.RU сообщил пассажир, оставшийся без своих вещей.

«Рейс из Санкт-Петербурга в Сургут SU6441 авиакомпания „Россия“ прилетел полностью без багажа. Пассажиры в шоке. Оформили доставку в аэропорту Сургута», — поделился пассажир.

Он отметил, что в авиакомпании пообещали вернуть багаж до вечера того же дня. Также вещи должны доставить на дом пассажирам.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

