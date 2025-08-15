В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие нового молодежного кластера «Салют». Запуск состоялся в День города, на мероприятии присутствовал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, мэр города Алексей Орлов, глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, там побывал и корреспондент URA.RU.
«Будущее города, энергия города, креатив, развитие — это молодежь. Здорово, что сегодня здесь реанимировали очередной объект. Я считаю, наша общая задача, чтобы в таком городе, как Екатеринбург, конечно же, все здания, объекты, которые находятся в центре, имеют свою историю, значимость, приводились в порядок. А еще особенно ценно, когда такие объекты передаются молодежи», — сказал Паслер.
Запуск кластера ознаменовал символический заряд батареями. Их по очереди разместили в специальной полости, чтобы зажечь букву «С» — логотип креативного пространства.
«Мы должны гордиться своей памятью. У нас есть знаменитые предки, в том числе и ныне живущие, почетные граждане, наши ветераны, они создавали фундамент того, чем мы сегодня гордимся. Сегодня мы с вами находимся на площадке одного из старейших кинотеатров Екатеринбурга, где много лет как раз наши предшественники смотрели фильмы о будущем, в том числе и я. Многие ветераны ходили в этот кинотеатр, смотрели, фантазировали. А сегодня это место, где будущее будете формировать вы», — обратился к молодежи Орлов.
Реконструкция «Салюта» финансируется полностью из внебюджетных источников – собственные средства СОФПП, деньги спонсоров и партнеров: Контур, Брозэкс, строительная компания «Принцип», группа компаний «Сторинг» и Уральский Федеральный Университет.
На данный момент свои двери открыла первая очередь креативного кластера. Кофейня, современный зал на двести зрителей, магазин уральского мерча расположены на первом этаже здания. В следующем году команда планирует запустить второй этаж, где обустроят коворкинги, лекционные пространства. «Салют» примет гостей в рамках Международного фестиваля креативных индустрий, а для всех жителей открытие произойдет в сентябре.
«Сегодня мы открываем после ремонта только первую очередь, первые 900 кв. метров. Пространства «Салюта» будут вводиться в эксплуатацию постепенно – напомню, также мы делали в «Домне». По мере готовности площадки, на ней будет происходить все больше разнообразных активностей в соответствии с запросами молодежи. На осень уже запланированы несколько мероприятий, например, «День карьеры в творческих индустриях» и Всероссийский слёт креативных кластеров», — поделился Пиличев.
Кроме внутренних изменений произошли и внешние: с торца здания появился медиаэкран. Раньше на этом месте рисовали и размещали афиши кинотеатра и других событий.
