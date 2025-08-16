Трамп назвал лучший способ закончить конфликт на Украине

Трамп признал, что конфликт на Украине следует завершить миром, а не перемирием
Трамп заявил о достижении консенсуса в мнениях России, Запада и Украины по завершению конфликта
Россия, западные страны и Украина сошлись во мнении, что завершением конфликта на Украине должен стать прочный мир, а не кратковременное перемирие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным и созвонов с главами европейских государств и украинским лидером.

«Все пришли к выводу, что наилучшим способом положить конец (конфликту на Украине, — прим. URA.RU) является переход к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что прекращение огня, ко всему прочему, постоянно нарушается.

Глава Белого дома заявление после личной встречи с президентом России Владимиром Путиным и телефонных переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая генсекретаря НАТО Марка Рютте. Переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска в узком составе и длились почти три часа. По итогам встречи российский президент подчеркнул, что достигнутое понимание позволит прийти к урегулированию украинского конфликта.

Ранее представители российской стороны не раз отмечали важность поиска долгосрочного решения для прекращения боевых действий на Украине и восстановления стабильности в регионе. Перемирие же только продлит разногласия в регионе.

