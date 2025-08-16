Sky News: переговоры на Аляске стали победой Путина и унижением для Украины

Торжественный прием президента России Владимира Путина, который ему оказал глава США Дональд Трамп на Аляске, стал победой российского лидера и в то же время оказался унижением для Украины. Об этом сообщило британское издание Sky News со ссылкой на лидера украинской партии «Голос» и депутата Верховной рады Киру Рудик.
«Это победа для Путина», — приводит Sky News слова Киры Рудик. Отмечается, что глава российского государства был принят «очень тепло», а встреча с Трампом прошла на высоком уровне. Депутат добавила, что эта встреча «унизила» Украину.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске и продолжалась почти три часа. Основными темами стали урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы международной и региональной повестки, включая дальнейшее экономическое взаимодействие России и США. По итогам переговоров Трамп заявил о значительном прогрессе в диалоге между двумя странами и оценил встречу на 10 из 10 баллов. Он также добавил, что стороны пришли к соглашению по ряду вопросов, однако в некоторых аспектах консенсуса достичь пока не удалось. Президент России, в свою очередь, отметил, что достигнутые договоренности открывают путь к мирному разрешению украинского кризиса.
