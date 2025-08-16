Руководитель исполкома «Народного фронта» (ОНФ) в Челябинской области Денис Рыжий привез на передовую бойцам 92-го саперного полка группировки войск «Север» свой теннисный стол и спортивный инвентарь. Об этом Рыжий сообщил в социальных сетях.
«В 92-й саперный полк помимо коптера Mavic привез особенный подарок от челябинцев — спортивный инвентарь. Парни решили сделать для себя спортзал, чтобы поддерживать форму. Также еще до поездки узнал, что бойцам нужен теннисный стол. Отдал им свой, пусть тренируются», — сообщил Рыжий в своем telegram-канале.
В собранные от челябинцев спортивные снаряды вошли гири, гантели, штанга и скамья для жима. По мнению Рыжего, теннисный стол даст бойцам необходимую психологическую разгрузку — они будут вспоминать как играли в настольный теннис дома и на базах отдыха.
