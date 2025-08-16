16 августа 2025

Бойцам СВО группировки войск «Север» привезли теннисный стол из Челябинска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Рыжего, теннисный стол даст бойцам психологическую разгрузку
По словам Рыжего, теннисный стол даст бойцам психологическую разгрузку Фото:

Руководитель исполкома «Народного фронта» (ОНФ) в Челябинской области Денис Рыжий привез на передовую бойцам 92-го саперного полка группировки войск «Север» свой теннисный стол и спортивный инвентарь. Об этом Рыжий сообщил в социальных сетях.

«В 92-й саперный полк помимо коптера Mavic привез особенный подарок от челябинцев — спортивный инвентарь. Парни решили сделать для себя спортзал, чтобы поддерживать форму. Также еще до поездки узнал, что бойцам нужен теннисный стол. Отдал им свой, пусть тренируются», — сообщил Рыжий в своем telegram-канале.

В собранные от челябинцев спортивные снаряды вошли гири, гантели, штанга и скамья для жима. По мнению Рыжего, теннисный стол даст бойцам необходимую психологическую разгрузку — они будут вспоминать как играли в настольный теннис дома и на базах отдыха.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель исполкома «Народного фронта» (ОНФ) в Челябинской области Денис Рыжий привез на передовую бойцам 92-го саперного полка группировки войск «Север» свой теннисный стол и спортивный инвентарь. Об этом Рыжий сообщил в социальных сетях. «В 92-й саперный полк помимо коптера Mavic привез особенный подарок от челябинцев — спортивный инвентарь. Парни решили сделать для себя спортзал, чтобы поддерживать форму. Также еще до поездки узнал, что бойцам нужен теннисный стол. Отдал им свой, пусть тренируются», — сообщил Рыжий в своем telegram-канале. В собранные от челябинцев спортивные снаряды вошли гири, гантели, штанга и скамья для жима. По мнению Рыжего, теннисный стол даст бойцам необходимую психологическую разгрузку — они будут вспоминать как играли в настольный теннис дома и на базах отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...