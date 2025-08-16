Путин наградил медалью челябинского министра

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина. Соответствующий указ размещен на портале официальной правовой информации.
«Наградил медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина. За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — говорится в тексте указа.
Бетехтин занимает пост министра культуры Челябинской области 15 лет. За время его руководства в регионе реализованы масштабные проекты по поддержке учреждений культуры, развитию театров, библиотек и музеев.
Художественному руководителю челябинского Нового художественного театра Евгению Гельфонду президент Путин также присвоил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» за вклад в развитие отечественной культуры.
