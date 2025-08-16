Русская медная компания Игоря Алтушкина представила новый спортивный объект в Екатеринбурге — Академию спорта РМК, которая станет одним из крупнейших многофункциональных центров в России. Аналогов такому на Урале нет. Одновременно в комплексе смогут заниматься более 450 человек, что позволит существенно расширить возможности для массовых и профессиональных тренировок в городе, рассказали URA.RU в пресс-службе РМК.
«Академия спорта РМК — многофункциональный спортивный комплекс, объединяющий в себе крупнейший подземный тир в России и современный фитнес-центр, аналогов которому на Урале нет», — отметили в компании.
Первый этаж комплекса предназначен для занятий фитнесом, силовыми тренировками, единоборствами, пилатесом и циклическими видами спорта. Здесь установлено инновационное оборудование ведущих мировых брендов. В основе работы тренажеров лежит искусственный интеллект, направленный на повышение эффективности и безопасности тренировочного процесса.
На нижнем уровне комплекса разместится стрелковая галерея, где смогут тренироваться как опытные спортсмены, так и дети с 12 лет по программе AirSoft. Тир рассчитан на проведение региональных и всероссийских соревнований по практической стрельбе. Общая площадь тренажерного зала и кроссфит-зоны составит 1648 квадратных метров; зона единоборств — 1065 квадратных метров; залы для групповых занятий займут 264 квадратных метра.
Академия спорта РМК выросла из проекта Академии единоборств РМК, которая открылась в 2018 году. На четырех этажах размещаются 10 направлений: бокс, MMA, тайский бокс, кикбоксинг, карате киокусинкай, карате косики, дзюдо, тхэквондо МФТ, джиу-джитсу, грэпплинг, а также силовой экстрим и кроссфит. Есть арена для соревнований всех уровней профессионального и любительского формата. Здесь тренируются 2200 человек, из них больше половины — дети. За семь лет спортсмены завоевали более 4500 медалей, а комплекс неоднократно признавали лучшим в России. Желающих заниматься в Академии настолько много, что всех их принять невозможно. Но теперь появился еще один объект — Академия спорта РМК в новом квартале Архангела Михаила.
«Не сомневаюсь, что спортивный квартал „Архангел Михаил“ быстро станет одной из главных точек притяжения и проведения досуга подрастающего поколения, а Екатеринбург превратится в столицу молодежного спорта нашей страны!», — отметил на открытии квартала уральский полпред президента РФ Артем Жога. Похожее мнение выразил и врио губернатора Денис Паслер.
