ВС РФ ударили по складам с украинскими «Сапсанами»

Российская армия уничтожила склад ВСУ, где хранились ракеты «Сапсан»
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удары по складам с оперативно-тактическими ракетами «Сапсан» и комплектующими на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«...нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет „Сапсан“ и комплектующих к ним...», — говорится в telegram-канале МО РФ. Также под удар попали склады боеприпасов, беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. По данным министерства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Оперативно-тактический комплекс «Сапсан» — первая украинская многофункциональная система на базе твердотопливной баллистической ракеты, способная поражать цели на расстоянии 500–700 километров. Комплекс предназначен для ударов по стационарным объектам, включая военную инфраструктуру и скопления сил противника. Он также может оснащаться зенитными и противокорабельными ракетами.

