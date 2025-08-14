Минобороны сообщило о нанесении ВС РФ ударов высокоточным вооружением по объектам производства баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан» на территориях Днепропетровской и Сумской областей. Это оружие предназначалось для нанесения ударов вглубь территории России.
Производством данных ракет Киев занимался при содействии стран Западной Европы, а финансирование проекта обеспечивала Германия. В зону предполагаемого поражения ракет попадают Москва, Минск, ядерный центр в Сарове и ряд других городов. Что известно об истории и характеристиках уничтоженных комплексов и военной поддержке ФРГ — в материале URA.RU.
ВС РФ поразили ОТРК «Сапсан», блокировав производство
В ФСБ России заявили сегодня о срыве украинских попыток наладить производство комплексов в Днепропетровской и Сумской областях. Удары российских войск в течение июля привели к длительной блокировке программы по созданию дальнобойного оружия, а также к ликвидации технологической базы.
Уточняется, что атаки были совершены с помощью высокоточного оружия воздушного, морского и наземного базирования. Удары пришлись также по заводам по производству ракетного топлива, ударными БПЛА и конструкторским бюро.
В зоне возможного поражения «Сапсанов» находились Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк и ряд других городов. Отмечается, что радиус действия комплекса охватывает и город Саров Нижегородской области — ключевой объект российской ядерной промышленности. Там расположен Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящий в состав госкорпорации «Росатом».
Опубликована запись разговора сотрудников ОПК о ракетах «Сапсан»
Представители ФСБ опубликовали аудиозапись разговора сотрудников украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В ней обсуждались вопросы изготовления и сборки элементов ракетного комплекса. Так, один из участников разговора отметил, что планировалось выпускать по 200 единиц снарядов в месяц.
«Нас интересуют корпуса, сопла, расчеты. Тогда мы планируем 200 штук в месяц делать», — заявил собеседник.
Также в одном из записанных разговоров обсуждался контракт на выпуск ракетного комплекса. В другом фрагменте речь идет о соблюдении мер безопасности на Павлоградском химическом заводе — участники диалога признают, что соответствующие процедуры оказались неэффективными.
Кроме того, сотрудники ОПК обсуждали ситуация с коллегой, которому аннулировали освобождение от мобилизации — для него требования о военной службе носили рекомендательный характер, хотя обычных украинцев в аналогичной ситуации незамедлительно отправляют на фронт, передает RT.
Что представляет собой ОТРК «Сапсан»
ОТРК «Сапсан» — первая украинская многоцелевая система, основанная на твердотопливной баллистической ракете. Она способна поражать цели на дистанции от 500 до 700 километров. Комплекс предназначен для нанесения ударов по стационарным объектам, в том числе по элементам военной инфраструктуры и скоплениям живой силы противника. Кроме того, ОТРК может быть оснащен зенитными и противокорабельными ракетами.
История разработки
С середины 1990-х годов Украина пыталась создать собственный ОТРК. В частности, в 1994 году на базе конструкторского бюро (КБ) «Южное» стартовал проект под названием «Борисфен». Однако реализовать поставленные задачи не удалось, и к 2003 году работы прекратили.
В 2006 году «Южное» заключило новый контракт на разработку комплекса «Сапсан», который должен был заменить устаревший советский ОТРК «Точка-У» и стать аналогом российского «Искандер-М». Финансирование проекта осуществлялось из госбюджета. К 2008 году был подготовлен эскизный проект, его утвердили в следующем году. В 2009 году выделение средств было приостановлено, а возобновилось лишь в 2012-м.
Однако позже Минобороны объявило о заморозке работ из-за неэффективного использования бюджета. По информации Defense Express, к этому моменту на проект было потрачено свыше 200 млн гривен, при общей стоимости разработки около 3,5 млрд гривен.
После присоединения Крыма к России в 2014 году КБ захотело возобновить проект под новым названием «Гром-2» — уже в 2015 году работы продолжились. Предположительно, производство финансировалось Саудовской Аравией. Уже через три года был представлен макет комплекса «Сапсан» на шасси. Через несколько месяцев его показали на параде ко Дню независимости Украины и провели ряд заводских испытаний. По данным портала «Милитарный», в 2020 году, чтобы завершить создание ОТРК, требовалось еще около 300 млн долларов.
В феврале 2021 года тогдашний министр обороны Андрей Таран заявил, что комплекс готов на 80%. Однако, в июне 2023 года глава Западноукраинского союза ОПК Игорь Кроль отметил, что данные о степени готовности "Сапсана" были преувеличены.
Издание «Фокус.ua» пишет, что работы по программе продолжились весной 2022 года, а через два года к лету значительно ускорились. В ноябре 2023 года начальник ГУ ракетных войск и артиллерии, бригадный генерал Сергей Баранов сообщил о полной готовности и дальнейшей модернизации ОТРК. В июне началось серийное производство.
Технические характеристики
Батарея ОТРК включает в себя мобильный командный пункт, две-три самоходные пусковые установки и машины для транспортировки и перезарядки боеприпасов. Подробные тактико-технические характеристики комплекса не разглашаются. Согласно открытым данным, «Сапсан» разрабатывается на базе шасси с десятью колесами — это обеспечивает высокую проходимость и мобильность. Комплекс предназначен для уничтожения как наземных, так и морских объектов — заявленная вероятность поражения превышает 87%.
Примерные тактико-технические характеристики:
- Дальность — от 280 километров (в экспортном варианте) до 500–700 километров;
- Тип ракеты — твердотопливная одноступенчатая баллистическая;
- Длина ракеты — семь метров;
- Стартовый вес ракеты — 3,5 тонн;
- Вес боевой части — 480 килограмм;
- Скорость — 5,2 маха.
Испытания ОТРК «Сапсан»
В 2018 году был изготовлен прототип ОТРК. Только в августе 2024 года Владимир Зеленский объявил о проведении испытания баллистической ракеты в рамках комплекса. Несмотря на отсутствие официальных данных, специалисты полагают, что речь идет о ракете «Гром-2». Впервые кадры запуска были показаны в новогоднем обращении от 2025 года. При этом в мае руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил изданию The Times о первом применении оружия в бою.
В ходе кризиса на Украине «Гром-2» и «Сапсан» неоднократно упоминались в сводках Минобороны РФ. В частности, 30 сентября 2022 года ведомство заявило о ликвидации производства по сборке ракет «Гром-2» и «Точка-У» в Днепре (ранее — Днепропетровск). Также 26 мая 2023 года сообщилось о перехвате одной из таких ракет средствами ПВО. При этом Киев впервые подтвердил применение комплекса только в июне текущего года.
Чему ОТРК «Сапсан» может нанести урон
«Сапсан» может наносить удары по военным объектам (командные пункты, склады боеприпасов и аэродромы) и по элементам инфраструктуры (мосты, железнодорожные пути и порты). Кроме того, комплекс способен поражать бронетехнику. При условии использования различных типов ракет, «Сапсан» может применяться для уничтожения целей на суше, воде и в воздухе.
Как Германия начала финансировать украинский комплекс
Согласно данным ФСБ России, 21 мая текущего года руководство Приднестровского химзавода подготовило для Минобороны Украины проектную документацию по ОТРК «Сапсан». Владимир Зеленский вместе с представителями ведомства 28 мая встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и представителями немецкой армии — они обсудили соответствующие вопросы.
В публичных заявлениях по итогам беседы президент Украины отметил, что страна не может раскрывать информацию о планах и возможностях по разработке «Сапсана». Однако, по его словам, беспилотники, перехватчики, крылатые и баллистические ракеты остаются для Киева приоритетными направлениями — вся эта продукция должна создаваться в стране.
В свою очередь, Мерц заявил, что ФРГ профинансирует производство дальнобойных ракет комплекса. «Украина сможет запускать ракеты по районам за пределами своей территории», — отметил он.
Кроме того, генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг сообщил, что финансирование проекта началось в конце мая. В связи с этим Германия рассчитывает, что ВСУ получат ракеты уже к концу июля.
