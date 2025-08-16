16 августа 2025

В челябинском лесу пропал 85-летний грибник. Фото

Челябинский дедушка ушел в лес и не вернулся домой
Челябинский дедушка ушел в лес и не вернулся домой

В селе Гаево Каслинского района Челябинской области пропал 85-летний Юрий Анисимович Медведев. Мужчина ушел в лес и не вернулся домой спустя сутки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Внимание, в Каслинском районе пропал пенсионер Юрий Медведев, 1940 года рождения. 16 августа 2025 года он ушел в лес и не вернулся», — — сообщили волонтеры на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области» в социальной сети в «ВКонтакте».

По описанию, Юрий Анисимович около 175 см, седовласый, с карими глазами. В день исчезновения на нем была зеленая камуфляжная куртка и темно-синяя кепка. Волонтеры и правоохранительные органы ведут поиски пожилого мужчины .

Спустя сутки местонахождение дедушки не установлено
Спустя сутки местонахождение дедушки не установлено


