В селе Гаево Каслинского района Челябинской области пропал 85-летний Юрий Анисимович Медведев. Мужчина ушел в лес и не вернулся домой спустя сутки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Внимание, в Каслинском районе пропал пенсионер Юрий Медведев, 1940 года рождения. 16 августа 2025 года он ушел в лес и не вернулся», — — сообщили волонтеры на официальной странице поискового отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области» в социальной сети в «ВКонтакте».
По описанию, Юрий Анисимович около 175 см, седовласый, с карими глазами. В день исчезновения на нем была зеленая камуфляжная куртка и темно-синяя кепка. Волонтеры и правоохранительные органы ведут поиски пожилого мужчины .
