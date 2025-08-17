Рубио: США предпочитают полноценный мирный договор по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рубио обозначил позицию Трампа по Украине
Рубио обозначил позицию Трампа по Украине Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Для Соединенных Штатов лучшим разрешением конфликта на Украине стал бы полноценный мирный договор, а не временное перемирие. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Лучший способ завершить конфликт — полноценное мирное соглашение», — сказал Рубио в эфире телеканала ABC. По его словам, Трамп также поддерживает идею прекращения огня, однако конечная цель Вашингтона — окончательное завершение украинского конфликта.

Вопросы разрешение украинского конфликта обсуждались, среди прочего, на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошло 15 августа на Аляске. Общение продолжалось около трех часов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для Соединенных Штатов лучшим разрешением конфликта на Украине стал бы полноценный мирный договор, а не временное перемирие. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. «Лучший способ завершить конфликт — полноценное мирное соглашение», — сказал Рубио в эфире телеканала ABC. По его словам, Трамп также поддерживает идею прекращения огня, однако конечная цель Вашингтона — окончательное завершение украинского конфликта. Вопросы разрешение украинского конфликта обсуждались, среди прочего, на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошло 15 августа на Аляске. Общение продолжалось около трех часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...