Рубио: США предпочитают полноценный мирный договор по Украине

Для Соединенных Штатов лучшим разрешением конфликта на Украине стал бы полноценный мирный договор, а не временное перемирие. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Лучший способ завершить конфликт — полноценное мирное соглашение», — сказал Рубио в эфире телеканала ABC. По его словам, Трамп также поддерживает идею прекращения огня, однако конечная цель Вашингтона — окончательное завершение украинского конфликта.
Вопросы разрешение украинского конфликта обсуждались, среди прочего, на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошло 15 августа на Аляске. Общение продолжалось около трех часов.
