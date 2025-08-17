Легкомоторный самолет упал в Казахстане, погибли двое

Легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229 потерпел крушение в Казахстане. В результате катастрофы погибли пилот и пассажир.
ЧП произошло 17 августа в Акмолинской области республики, сообщает департамент по расследованию происшествий министерства транспорта Казахстана. Самолет выполнял полет по линии авиации общего назначения.
«Авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229. Создана комиссия для расследования», — передает издание zakon.kz.
В результате происшествия погибли пилот и пассажир судна. По информации департамента полиции на транспорте, начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК. Причины крушения устанавливаются.
