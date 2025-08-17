Легкомоторный самолет упал в Казахстане, погибли двое

При крушении самолета погибли пилот и пассажир (фото из архива)
При крушении самолета погибли пилот и пассажир (фото из архива) Фото:

Легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229 потерпел крушение в Казахстане. В результате катастрофы погибли пилот и пассажир.

ЧП произошло 17 августа в Акмолинской области  республики, сообщает департамент по расследованию происшествий министерства транспорта Казахстана. Самолет выполнял полет по линии авиации общего назначения. 

«Авиационное происшествие с легкомоторным судном Aerostar R40F UP-LA229. Создана комиссия для расследования», — передает издание zakon.kz.

В результате происшествия погибли пилот и пассажир судна. По информации департамента полиции на транспорте, начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК. Причины крушения устанавливаются.

