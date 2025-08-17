17 августа 2025

Глава ДНР заявил об улучшении позиций ВС РФ на нескольких направлениях

Денис Пушилин отметил успехи российских военных на всех направлениях в ДНР
Денис Пушилин отметил успехи российских военных на всех направлениях в ДНР

Подразделения российской армии улучшают свои позиции на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Краснолиманское направление. Здесь мы видим, что поступает информация об улучшающихся позициях в Шандриголово и в Среднем. И в целом еще есть ряд таких более локальных участков, где также наши подразделения улучшили свои позиции», — заявил Пушилин в своем telegram-канале.

По его словам, российские военные смогли добиться прогресса и в районе Часова Яра. На константиновском направлении после взятия под контроль населенного пункта Щербиновка возобновились ожесточенные боестолкновения в районе Клебан-Быкского водохранилища. Кроме того, на великоновоселовском направлении, отметил глава ДНР, армия РФ сохраняет заданный темп продвижения, который был установлен ранее, и действует с перспективой выхода к Днепропетровской области. Пушилин подчеркнул, что российские подразделения продолжают освобождение территорий ДНР.

Ранее российские военные уже освободили ряд населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Суворово, Никаноровку и Колодези, а также уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Министерство обороны РФ отмечало, что такие действия способствуют выполнению задач, поставленных президентом РФ, и продолжают тенденцию продвижения российских войск в зоне СВО.

