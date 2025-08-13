Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики», — заявили представители Минобороны РФ. Об успехах российских военных они сообщили в telegram-канале ведомства.
ВС РФ продолжают наступление в зоне СВО, освобождая населенные пункты и тем самым приближая достижение задач, определенных президентом РФ Владимиро Путиным. Военные уже полностью освободили ЛНР.
Кроме того, как ранее сообщил военный эксперт Андрей Марочко, российские военные вытеснили украинских военных из села Колодези в Донецкой Народной Республике. Также ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт ВСУ в Харьковской области.
