В ЕС начали переживать за Зеленского, направляющегося на встречу с Трампом

В ЕС предполагают, что президент США Дональд Трамп окажет давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время их встречи в Вашингтоне 18 августа. По данным The Wall Street Journal, европейские чиновники ожидают, что американский лидер будет склонять украинского президента к принятию условий урегулирования, ранее предложенных президентом РФ Владимиром Путиным.
«В ЕС ожидают, что Трамп в ходе встречи с Зеленским будет подталкивать того огласиться на условия мирного урегулирования», — говорится в материале. Там добавили, что переговоры, запланированные на 18 августа, могут стать поворотным моментом в мирном процессе.
Как отмечают источники издания, Трамп, вероятно, займет жесткую позицию, побуждая Киев пойти на компромисс. В европейских столицах опасаются, что это может ослабить позиции Украины на переговорах.
18 августа глава Украины посетит Вашингтон для обсуждения итогов переговоров Трампа и Путина. На встрече также будут присутствовать канцлер Германии, премьер Великобритании, президент Франции, премьер Италии, президент Финляндии, глава Еврокомиссии и генсек НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.