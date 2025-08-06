06 августа 2025

Трамп не стал скрывать, когда состоится встреча с Путиным и Зеленским

Трамп: есть шанс, что встреча с Путиным и Зеленским состоится уже очень скоро
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп посчитал, что есть шанс на встречу Путина и Зеленского в ближайшее время
Трамп посчитал, что есть шанс на встречу Путина и Зеленского в ближайшее время Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил 7 августа после переговоров своего посланника Стивена Уиткоффа с российским лидером.

«Сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным. Есть хороший шанс, что встреча состоится очень скоро», — отметил Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете. Трансляцию вел Sky News.

По словам Трампа, обсуждение будущих контактов проходило в конструктивном ключе. Он подчеркнул, что диалог с российской стороной позволяет рассчитывать на достижение прогресса по актуальным вопросам международной повестки.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Дональд Трамп открыт для диалога с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а источники New York Times сообщали о планах Трампа организовать личную встречу с российским лидером. Рассматривалась также возможность проведения трехсторонних переговоров с участием США, России и Украины для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.

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Президент США Дональд Трамп заявил о высокой вероятности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил 7 августа после переговоров своего посланника Стивена Уиткоффа с российским лидером. «Сегодня у нас были очень хорошие переговоры с Путиным. Есть хороший шанс, что встреча состоится очень скоро», — отметил Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете. Трансляцию вел Sky News. По словам Трампа, обсуждение будущих контактов проходило в конструктивном ключе. Он подчеркнул, что диалог с российской стороной позволяет рассчитывать на достижение прогресса по актуальным вопросам международной повестки. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Дональд Трамп открыт для диалога с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а источники New York Times сообщали о планах Трампа организовать личную встречу с российским лидером. Рассматривалась также возможность проведения трехсторонних переговоров с участием США, России и Украины для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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