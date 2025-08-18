The Guardian: европейские лидеры направляются на встречу к Трампу в паническом состоянии

Европейские лидеры резко сменили свои планы и приняли решение экстренно присоединиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече с Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Guardian.
«Тот факт, что все эти лидеры в кратчайшие сроки освободили свои графики для поездки в Вашингтон, свидетельствует о том, насколько их встревожил саммит Трампа и Путина, состоявшийся в пятницу в Анкоридже», — пишет The Guardian. Сопровождать Зеленского будут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
Дональд Трамп объявил о проведении переговоров 18 августа в 13:15 по местному времени (20:15 по Москве) с Владимиром Зеленским. Ранее Дональд Трамп высказывал мнение, что конфликт на территории Украины может быть урегулирован в весьма сжатые сроки — решение возможно практически в любой момент в случае согласия Владимира Зеленского на определенные уступки. Между тем, представители европейских государств и их официальные лица выражают обеспокоенность потенциальным давлением со стороны Трампа на украинского президента.
