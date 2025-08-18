Составлен топ самых выгодных в содержании китайских автомобилей в Челябинской области

В Челябинской области среди китайских автомобилей с пробегом владельцам дешевле всего обходится содержание автомобиля марки FAW V5. На авто этой марки в среднем уходит 66 000 в год, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«Многие китайские автомобили в Челябинске, как и в целом по России до сих пор воспринимаются автолюбителями как новинки, а у покупателей еще недостаточно опыта эксплуатации, чтобы объективно оценить их надежность и стоимость владения. При этом опыт показывает, что средние расходы на содержание автомобилей из поднебесной — топливо, страховка, обслуживание — сегодня сопоставимы с показателями авто из других стран», — сообщается на сайте.
Как отмечается на сайте, в топ-6 китайских моделей, годовая стоимость владения которыми ниже всего, также вошли Haima M3 (69 000 рублей), FAW Besturn X40 и LIFAN Smily (320) (по 72 000 рублей), а также Geely MK Cross и LIFAN X50 (по 73 000 рублей). При этом владение наиболее популярными китайскими марками авто владельцам обойдется значительно дороже. Так, содержание LIFAN Solanо будет стоить 82 000 рублей в год, Chery Tiggo (T11) — в 84 000 рублей, LIFAN X60 — в 87 000 рублей, а Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 Pro — в 88 000 рублей.
